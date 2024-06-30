РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX 220V AC
РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX 220V AC
Референс: SPC-MXA2-01-06
Независимый расцепитель MX для автоматических выключателей серии SystemePact CCB, напряжение управления – 220 В пер.тока, монтаж – под передней крышкой выключателя, защелкиванием. Независимый расцепитель MX вызывает отключение выключателя SystemePact CCB при подаче импульсной (≥ 20 мс) или непрерывной команды.
Спецификация
Технические характеристики
EC001023 Шунтовой расцепитель (для силового выключателя)
Начальное значение диапазона тока срабатывания расцепителя короткого замыкания 0.7
Тип напряжения управления AC (перемен.)
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов 0
Конечное значение диапазона тока срабатывания расцепителя короткого замыкания 1.1
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409046623
|6.5
|4.2
|8.3
|см.
|0.11
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|4680409067451
|6.5
|4.2
|8.3
|см.
|0.106
|кг.
BAG
|3
|—
|100
|шт.
|14680409046620
|37
|36.5
|30
|см.
|12.3
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 30/06/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
COTO (Российский морской регистр судоходства)
24.44.01.02177.120
Формат PDF
Размер 1.39 MB
Срок действия: 11/03/2024 - 11/03/2029
24.44.01.02177.120
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23
Формат PDF
Размер 1.05 MB
Срок действия: 19/03/2023 - 18/03/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23
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