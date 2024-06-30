ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OF/SD/SDE
Единая модель контакта реализует сигнализацию о всех состояниях автоматического выключателя SystemePact CCB: • OF (включено/отключено): сигнализация о положении силовых контактов аппарата; • SD (аварийное отключение): сигнализация об отключении вследствие: − пеpегpузки; − короткого замыкания; − срабатывания расцепителя напряжения; − нажатия на кнопку тестирования аппарата (push to trip); − выкатывания аппарата во включенном положении. Вспомогательный контакт SD переходит в своё начальное состояние при возврате автоматического выключателя в исходное положение. • SDE (электрическое повреждение): сигнализация об отключении аппарата в результате: − пеpегpузки; − короткого замыкания; Вспомогательный контакт SDE переходит в своё начальное состояние при возврате автоматического выключателя в исходное положение.
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409046616
|3.5
|1.5
|2.5
|см.
|0.015
|кг.
CAR
|2
|—
|25
|шт.
|4680409067444
|17.3
|14.2
|8
|см.
|0.42
|кг.
BAG
|3
|—
|400
|шт.
|14680409046613
|37
|36.5
|30
|см.
|7.4
|кг.