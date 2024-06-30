Продукты
SPC-OFSD-01-06
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OF/SD/SDE
SPC-OFSD-01-06

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OF/SD/SDE

Референс: SPC-OFSD-01-06
Линейка SystemePact CCB

Единая модель контакта реализует сигнализацию о всех состояниях автоматического выключателя SystemePact CCB: • OF (включено/отключено): сигнализация о положении силовых контактов аппарата; • SD (аварийное отключение): сигнализация об отключении вследствие: − пеpегpузки; − короткого замыкания; − срабатывания расцепителя напряжения; − нажатия на кнопку тестирования аппарата (push to trip); − выкатывания аппарата во включенном положении. Вспомогательный контакт SD переходит в своё начальное состояние при возврате автоматического выключателя в исходное положение. • SDE (электрическое повреждение): сигнализация об отключении аппарата в результате: − пеpегpузки; − короткого замыкания; Вспомогательный контакт SDE переходит в своё начальное состояние при возврате автоматического выключателя в исходное положение.

Спецификация
Технические характеристики
EC000041 Блок вспомогательных контактов
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов 0
Способ монтажа Частично (наполовину) интегрируемый
Тип подключения Втычное соединение
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В 4
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804090466163.51.52.5 см. 0.015кг.
CAR
225шт.468040906744417.314.28 см. 0.42кг.
BAG
3400шт.146804090466133736.530 см. 7.4кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 30/06/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
COTO (Российский морской регистр судоходства)
24.44.01.02177.120
Формат PDF
Размер 1.39 MB
Срок действия: 11/03/2024 - 11/03/2029
24.44.01.02177.120
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23
Формат PDF
Размер 1.05 MB
Срок действия: 19/03/2023 - 18/03/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23
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КЛЕММНИК ПИТАНИЯ Н SL5E 1,5M 24В ПОСТ.ТОКА
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5 КАБЕЛЕЙ RJ45/RJ45 (ВИЛ. ЧАСТЬ) L = 3 М
SPC250N25022L4DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 50KA 4P4D S2.2 250A
SPC100F10022L3DF
 
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10 РАЗЪЁМОВ КОММУНИКАЦ.ИНТЕРФЕЙСА MODBUS
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10 ТЕРМИНАТОРОВ ЛИНИИ ULP
SPC-CCBCORD-0.35
 
КАБЕЛЬ CCB CORD L= 0,35 М
SPC100S04022L4DF
 
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SPC100S10052E3DF
 
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SPC100N063L3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 3P3D TMD63
SPC100N016L3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 3P3D TMD16
SPC100N080L3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 3P3D TMD80
SPC250N200L3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 50KA 3P3D TMD200
SPC100F032L3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36KA 3P3D TMD32
SPC630N63023L4DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 50KA 4P4D S2.3 630A
SPC100F040L3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36KA 3P3D TMD40
SPC160S160L3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 100KA 3P3D TMD160
SPC100F10052E3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36KA 3P3D S5.2E 100A РЫЧАГ
SPC160F125L4DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 36KA 4P4D TMD125
SPC100N100L4DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 4P4D TMD100
SPC400S400L4DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 100KA 4P4D TMD400
SPC630S500L4DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 100KA 4P4D TMD500
SPC630S600L4DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 100KA 4P4D TMD600
SPC400N40023L4DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 50KA 4P4D S2.3 400A
SPC100S032L3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 3P3D TMD32
SPC100S050L3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 3P3D TMD50
SPC250F25052E3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 36KA 3P3D S5.2E 250A РЫЧАГ
SPC100S04052E3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 3P3D S5.2E 40A РЫЧАГ
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SPC100F04022L3DF
 
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АВТ.ВЫКЛ SPC400 36KA 4P4D S2.3 250A
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SPC100S10052E4DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 4P4D S5.2E 100A РЫЧАГ
SPC-CCBCORD-3
 
КАБЕЛЬ CCB CORD L= 3 М
SPC400S40053E3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 100KA 3P3D S5.3E 400A РЫЧАГ
SPC630S63053E3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 100KA 3P3D S5.3E 630A РЫЧАГ
SPC100N040L4DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 4P4D TMD40
SPC100N063L4DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 4P4D TMD63
SPC160N160L4DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 50KA 4P4D TMD160
SPC100S063L4DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 4P4D TMD63
SPC100S100L4DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 4P4D TMD100
SPC250F25052E4DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 36KA 4P4D S5.2E 250A РЫЧАГ
SPC100N10052E4DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 4P4D S5.2E 100A РЫЧАГ
SPC630N63053E4DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 50KA 4P4D S5.3E 630A РЫЧАГ
SPC630S63053E4DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 100KA 4P4D S5.3E 630A РЫЧАГ
SPC-CCBCORD-1.3
 
КАБЕЛЬ CCB CORD L= 1,3 М
SPC-MXD4-01-06
 
РАСЦЕПИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ НЕЗАВИСИМЫЙ MX 24В ПОСТОЯННОГО ТОКА
SPC400S25023L4DF
 
АВТ.ВЫКЛ SPC400 100KA 4P4D S2.3 250A
SPC630S600L3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 100KA 3P3D TMD600
SPC400N25023L3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SPC400 50KA 3P3D S2.3 250A
SPC400N400L3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 50KA 3P3D TMD400
SPC100N04052E4DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 4P4D S5.2E 40A РЫЧАГ
SPC-CM-01-06
 
МОДУЛЬ ИНТЕРФЕЙСНЫЙ IFM MODBUS
SPC-RJ45-5
 
1 КАБЕЛЬ RJ45/RJ45 (ВИЛ. ЧАСТЬ) L = 5 М
SPC100F100L3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36KA 3P3D TMD100
SPC100N050L3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 3P3D TMD50
SPC100S016L3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 3P3D TMD16
SPC160F16052E4DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 36KA 4P4D S5.2E 160A РЫЧАГ
SPC400F40023L3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 36KA 3P3D S2.3 400A
SPC100F016L4DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36KA 4P4D TMD16
SPC100F025L4DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36KA 4P4D TMD25
SPC250F250L4DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 36KA 4P4D TMD250
SPC100N025L4DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 4P4D TMD25
SPC250F25022L4DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 36KA 4P4D S2.2 250A
SPC400F40023L4DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 36KA 4P4D S2.3 400A
SPC100N04022L4DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 4P4D S2.2 40A
SPC160F125L3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 36KA 3P3D TMD125
SPC100F050L3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36KA 3P3D TMD50
SPC100F080L3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36KA 3P3D TMD80
SPC160F160L3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 36KA 3P3D TMD160
SPC400F25023L3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SPC400 36KA 3P3D S2.3 250A
SPC630F600L3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 36KA 3P3D TMD600
SPC100N025L3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 3P3D TMD25
SPC100N100L3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 3P3D TMD100
SPC100S025L3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 3P3D TMD25
SPC100S063L3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 3P3D TMD63
SPC250F25022L3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 36KA 3P3D S2.2 250A
SPC630F63023L3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 36KA 3P3D S2.3 630A
SPC100N04022L3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 3P3D S2.2 40A
SPC100N10022L3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 3P3D S2.2 100A
SPC250N25022L3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 50KA 3P3D S2.2 250A
SPC100F100L4DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36KA 4P4D TMD100
SPC160F160L4DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 36KA 4P4D TMD160
SPC400F400L4DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 36KA 4P4D TMD400
SPC250N200L4DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 50KA 4P4D TMD200
SPC630N600L4DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 50KA 4P4D TMD600
SPC160N16022L4DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 50KA 4P4D S2.2 160A
SPC630S63023L4DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 100KA 4P4D S2.3 630A
SPC250F250L3DF
 
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 36KA 3P3D TMD250
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