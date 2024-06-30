3 РАЗДЕЛИТЕЛЯ ПОЛЮСОВ 4P (400-630)
3 РАЗДЕЛИТЕЛЯ ПОЛЮСОВ 4P (400-630)
Референс: SPC-PB4-04-06
Комплект из шести разделителей полюсов выключателей SystemePact CCB предназначены для дополнительной изоляции между клеммами автомата, в случаях подключения к автомату проводами с опрессованными наконечниками
Спецификация
Технические характеристики
EC002035 Плата фазового разделителя для автоматических выключателей
Модель/исполнение Высокий (-ая)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409046739
|13.5
|13.2
|2
|см.
|0.104
|кг.
BAG
|3
|—
|192
|шт.
|14680409046736
|47.5
|36.5
|30
|см.
|21.4
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 30/06/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
COTO (Российский морской регистр судоходства)
24.44.01.02177.120
Формат PDF
Размер 1.39 MB
Срок действия: 11/03/2024 - 11/03/2029
24.44.01.02177.120
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23
Формат PDF
Размер 1.05 MB
Срок действия: 19/03/2023 - 18/03/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23
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