Продукты
SPC-RJ45-3
5 КАБЕЛЕЙ RJ45/RJ45 (ВИЛ. ЧАСТЬ) L = 3 М
SPC-RJ45-3

5 КАБЕЛЕЙ RJ45/RJ45 (ВИЛ. ЧАСТЬ) L = 3 М

Референс: SPC-RJ45-3
Линейка SystemePact CCB

Кабели ULP 3м с разъёмом RJ45 на каждом конце для соединений между элементами. Готовые кабели обеспечивают одновременно передачу информации и подачу напряжения питания 24 В пост. тока. Система быстрого монтажа ULP (Universal Logic Plug) используется в аппаратах серии SystemePact CCB до уровня Modbus и не требует специальных инструментов или дополнительных настроек

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
CAR
22шт.468040919961926.519.6514.7 см. 1.9кг.
BAG
38шт.1468040919937142.531.528.5 см. 8.3кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 30/06/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке модуля IFM Modbus CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.27 MB
Инструкция по установке модуля IFM Modbus CCB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.23910_24
Формат PDF
Размер 464.25 kB
Срок действия: 18/08/2024 - 17/08/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.23910_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
SPC-RJ45-5
 
1 КАБЕЛЬ RJ45/RJ45 (ВИЛ. ЧАСТЬ) L = 5 М
SPC-CCBCORD-3
 
КАБЕЛЬ CCB CORD L= 3 М
SPC-CCBCORD-0.35
 
КАБЕЛЬ CCB CORD L= 0,35 М
SPC-MNA3-01-06
 
РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ MN 380V AC
SPC-MXD4-01-06
 
РАСЦЕПИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ НЕЗАВИСИМЫЙ MX 24В ПОСТОЯННОГО ТОКА
SPC-RJ45-FEME
 
5 РАЗЪЁМОВ (РОЗЕТ.ЧАСТЬ/РОЗЕТ.ЧАСТЬ) RJ45
SPC-24VDC-NS5E15
 
КЛЕММНИК ПИТАНИЯ Н SL5E 1,5M 24В ПОСТ.ТОКА
SPC-BSCM
 
МОДУЛЬ BSCM
SPC-CCBCORD-1.3
 
КАБЕЛЬ CCB CORD L= 1,3 М
SPC-OFSD-01-06
 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OF/SD/SDE
SPC-TERMOD
 
10 ТЕРМИНАТОРОВ ЛИНИИ ULP
SPC-SC-CM
 
10 РАЗЪЁМОВ КОММУНИКАЦ.ИНТЕРФЕЙСА MODBUS
SPC-CM-01-06
 
МОДУЛЬ ИНТЕРФЕЙСНЫЙ IFM MODBUS
SPC-MNA2-01-06
 
РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ MN 220V AC
SPC-MXA3-01-06
 
РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX 380V AC
SPC-MXA2-01-06
 
РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX 220V AC
Фильтры
Поиск
Корзина