5 КАБЕЛЕЙ RJ45/RJ45 (ВИЛ. ЧАСТЬ) L = 3 М
5 КАБЕЛЕЙ RJ45/RJ45 (ВИЛ. ЧАСТЬ) L = 3 М
Референс: SPC-RJ45-3
Кабели ULP 3м с разъёмом RJ45 на каждом конце для соединений между элементами. Готовые кабели обеспечивают одновременно передачу информации и подачу напряжения питания 24 В пост. тока. Система быстрого монтажа ULP (Universal Logic Plug) используется в аппаратах серии SystemePact CCB до уровня Modbus и не требует специальных инструментов или дополнительных настроек
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
CAR
|2
|—
|2
|шт.
|4680409199619
|26.5
|19.65
|14.7
|см.
|1.9
|кг.
BAG
|3
|—
|8
|шт.
|14680409199371
|42.5
|31.5
|28.5
|см.
|8.3
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 30/06/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке модуля IFM Modbus CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.27 MB
Инструкция по установке модуля IFM Modbus CCB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.23910_24
Формат PDF
Размер 464.25 kB
Срок действия: 18/08/2024 - 17/08/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.23910_24
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