5 РАЗЪЁМОВ (РОЗЕТ.ЧАСТЬ/РОЗЕТ.ЧАСТЬ) RJ45
5 РАЗЪЁМОВ (РОЗЕТ.ЧАСТЬ/РОЗЕТ.ЧАСТЬ) RJ45
Референс: SPC-RJ45-FEME
Разъёмы RJ45 предназначены для соединения кабелей ULP между собой. Служат для увеличения общей протяжённости линии.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|4680409199633
|17.5
|11.4
|14
|см.
|1.89
|кг.
BAG
|3
|—
|240
|шт.
|14680409199395
|36.5
|35.8
|29
|см.
|23.29
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 30/06/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
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Размер 1.63 MB
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