РАСШИРИТЕЛИ ПОЛЮСОВ 3P (100-250)
РАСШИРИТЕЛИ ПОЛЮСОВ 3P (100-250)
Референс: SPC-SB3-01-02
Комплект из трех расширителей полюсов для выключателей SystemePact CCB предназначены для увеличения расстояния между центрами полюсов 45мм, для переднего подключения медных или алюминиевых шин и кабельных наконечников
Спецификация
Технические характеристики
EC002019 Полюсный расширитель / клеммный удлинитель / распределитель фаз
Номин. ток Iu 100-250
Подходит для количества полюсов 3
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409046661
|5
|2.7
|1
|см.
|0.188
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|4680409067499
|17
|11.7
|14
|см.
|1.05
|кг.
BAG
|3
|—
|190
|шт.
|14680409046668
|37
|36.5
|30
|см.
|37.5
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 30/06/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
COTO (Российский морской регистр судоходства)
24.44.01.02177.120
Формат PDF
Размер 1.39 MB
Срок действия: 11/03/2024 - 11/03/2029
24.44.01.02177.120
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23
Формат PDF
Размер 1.05 MB
Срок действия: 19/03/2023 - 18/03/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23
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