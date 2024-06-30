Адаптер SDE
Адаптер SDE
Референс: SPC-SDE-A
Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Способ монтажа Втычной
Тип компонента/запасной части Монтажный комплект
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409147931
|5
|5
|1
|см.
|0.021
|кг.
BAG
|3
|—
|60
|шт.
|—
|36.8
|38.1
|30.5
|см.
|1.663
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 30/06/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
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