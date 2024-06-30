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SPC-STC3-04-06
КОРОТКАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ 3P (400-630)
SPC-STC3-04-06

КОРОТКАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ 3P (400-630)

Референс: SPC-STC3-04-06
Линейка SystemePact CCB

Короткие клеммные заглушки для автоматических выключателей серии SystemePact CCB, для аппаратов на номинальный ток 400/630 А, исполнение – 3P. Клеммные заглушки обеспечивает защиту от случайного прикосновения к силовым клеммам автомата SystemePact CCB. Короткие клеммные заглушки используются для заднего присоединения стационарных аппаратов и для всех случаев присоединения втычных/выдвижных аппаратов.

Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Способ монтажа Втычной
Тип компонента/запасной части Крышка
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804090645351449.6 см. 0.123кг.
CAR
28шт.4680409067604272015 см. 1.05кг.
BAG
332шт.1468040906453242.531.528.5 см. 4.7кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 30/06/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
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