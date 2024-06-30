Продукты
SPC-STC4-01-02
КОРОТКАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА 4P (100-250)
SPC-STC4-01-02

КОРОТКАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА 4P (100-250)

Референс: SPC-STC4-01-02
Линейка SystemePact CCB

Клеммные заглушки представляют собой изолирующие аксессуары, используемые для защиты от прямых прикосновений к силовым цепям (степень защиты IP40, IK07). Короткие клеммные заглушки аппаратов SystemePact CCB 100-250 4Р, используются для всех случаев присоединения втычных/выдвижных аппаратов, для заднего присоединения стационарных аппаратов.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040919918317.514.913.7 см. 0.09кг.
CAR
26шт.468040919942817.514.913.7 см. 0.566кг.
BAG
372шт.1468040919918047.536.530 см. 7.512кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 30/06/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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