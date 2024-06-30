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SPC-STC4-04-06
КОРОТКАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА 4P (400-630)
SPC-STC4-04-06

КОРОТКАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА 4P (400-630)

Референс: SPC-STC4-04-06
Линейка SystemePact CCB

Клеммные заглушки представляют собой изолирующие аксессуары, используемые для защиты от прямых прикосновений к силовым цепям (степень защиты IP40, IK07). Короткие клеммные заглушки аппаратов SystemePact CCB 400-630 4Р, используются для всех случаев присоединения втычных/выдвижных аппаратов, для заднего присоединения стационарных аппаратов.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
CAR
26шт.468040919943526.519.6514.7 см. 1.075кг.
BAG
324шт.1468040919919742.531.528.5 см. 5.043кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 30/06/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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