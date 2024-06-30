УСТРОЙСТВО УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ (БОЕК) (100-250)

Устройство ударного действия предназначено для аварийного отключения выключателя SystemePact CCB, в случаях, когда аппарат извлекается из втычного или выкатного основания под нагрузкой, а также является частью механической блокировки платы автоматического ввода резерва. Боек устанавливается в выбивное отверстие в основании автоматического выключателя