УСТРОЙСТВО УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ (БОЕК) (100-250)
УСТРОЙСТВО УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ (БОЕК) (100-250)
Референс: SPC-STK-01-02
Устройство ударного действия предназначено для аварийного отключения выключателя SystemePact CCB, в случаях, когда аппарат извлекается из втычного или выкатного основания под нагрузкой, а также является частью механической блокировки платы автоматического ввода резерва. Боек устанавливается в выбивное отверстие в основании автоматического выключателя
Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Способ монтажа Втычной
Тип компонента/запасной части Механическая блокировка
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409046869
|10.5
|3.2
|7
|см.
|0.057
|кг.
BAG
|3
|—
|300
|шт.
|—
|38.5
|39
|31
|см.
|15.62
|кг.
PAL
|4
|—
|25
|шт.
|—
|18
|15
|14.6
|см.
|1.245
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 30/06/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
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