АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 36КА S1.2M 3P3D 50A

Автоматический выключатель SystemePact CCB с расцепителем SystemeLogic 1 М используется в схемах управления и защиты электродвигателей на трех аппаратах, включающих в себя выключатели SystemePact CCB, тепловые реле и контакторы. Аппарат обеспечивает защиту от коротких замыканий электродвигатели мощностью до 250 кВт на напряжение 400В.