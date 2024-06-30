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SPC100N04052E3DF
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 3P3D S5.2E 40A РЫЧАГ
SPC100N04052E3DF

АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 50KA 3P3D S5.2E 40A РЫЧАГ

Референс: SPC100N04052E3DF
Линейка SystemePact CCB

Автоматический выключатель серии SystemePact CCB предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690В. Аппарат применяется для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков.

Спецификация
Технические характеристики
EC000228 Силовой автоматический выключатель
Диапазон установки расцепителя перегрузки 16-40
Количество полюсов 3
Степень защиты (IP) IP40
Тип подключения силовой электрич. цепи Винтовое соединение
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804090463711911.514 см. 1.83кг.
BAG
312шт.555154 см. 23.8кг.
P12
496шт.12080110.8 см. 295кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 30/06/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
3D модели
3D модель SystemePact ССВ 250
Дата документа: 05/12/2023
Формат STP
Размер 24.65 MB
3D модель SystemePact ССВ 250
COTO (Российский морской регистр судоходства)
24.44.01.02177.120
Формат PDF
Размер 1.39 MB
Срок действия: 11/03/2024 - 11/03/2029
24.44.01.02177.120
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