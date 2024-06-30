АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100КА S2.2M 3P3D 25A
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100КА S2.2M 3P3D 25A
Референс: SPC100S02522M3DF
Автоматический выключатель SystemePact CCB с расцепителем SystemeLogic 2 М используется в схемах управления и защиты электродвигателей на трех аппаратах, включающих в себя выключатель SystemePact CCB, тепловое реле и контактор. Аппарат обеспечивает защиту от коротких замыканий электродвигателей мощностью до 250 кВт на напряжение 400В.
Спецификация
Технические характеристики
EC000228 Силовой автоматический выключатель
Диапазон установки расцепителя перегрузки 12-25
Количество полюсов 3
Степень защиты (IP) IP40
Тип подключения силовой электрич. цепи Винтовое соединение
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409131626
|17.2
|17.2
|14.9
|см.
|1.792
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 30/06/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
3D модели
3D модель SystemePact ССВ 250
Дата документа: 05/12/2023
Формат STP
Размер 24.65 MB
3D модель SystemePact ССВ 250
COTO (Российский морской регистр судоходства)
24.44.01.02177.120
Формат PDF
Размер 1.39 MB
Срок действия: 11/03/2024 - 11/03/2029
24.44.01.02177.120
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