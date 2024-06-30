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SPC100S04052E4DF
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 4P4D S5.2E 40A РЫЧАГ
SPC100S04052E4DF

АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB100 100KA 4P4D S5.2E 40A РЫЧАГ

Референс: SPC100S04052E4DF
Линейка SystemePact CCB

Автоматический выключатель серии SystemePact CCB предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690В. Аппарат применяется для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков.

Спецификация
Технические характеристики
EC000228 Силовой автоматический выключатель
Диапазон установки расцепителя перегрузки 16-40
Количество полюсов 4
Степень защиты (IP) IP40
Тип подключения силовой электрич. цепи Винтовое соединение
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040904655520.717.214.9 см. 2.5кг.
BAG
38шт.1468040904655243.136.232 см. 20.5кг.
P12
4120шт.12080125 см. 319кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 30/06/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
COTO (Российский морской регистр судоходства)
24.44.01.02177.120
Формат PDF
Размер 1.39 MB
Срок действия: 11/03/2024 - 11/03/2029
24.44.01.02177.120
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23
Формат PDF
Размер 1.05 MB
Срок действия: 19/03/2023 - 18/03/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23
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