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SPC160F15012M3DF
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 36КА S1.2M 3P3D 150A
SPC160F15012M3DF

АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB160 36КА S1.2M 3P3D 150A

Референс: SPC160F15012M3DF
Линейка SystemePact CCB MP

Автоматический выключатель SystemePact CCB с расцепителем SystemeLogic 1 М используется в схемах управления и защиты электродвигателей на трех аппаратах, включающих в себя выключатели SystemePact CCB, тепловые реле и контакторы. Аппарат обеспечивает защиту от коротких замыканий электродвигатели мощностью до 250 кВт на напряжение 400В.

Спецификация
Технические характеристики
EC000228 Силовой автоматический выключатель
Количество полюсов 3
Степень защиты (IP) IP40
Тип подключения силовой электрич. цепи Винтовое соединение
Тип элемента управления Рычажковый (перекидной рычаг)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040913130517.217.214.9 см. 1.792кг.
BAG
312шт.54.638.133.3 см. 23.495кг.
P12
4144шт.12080115 см. 293кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 30/06/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
3D модели
3D модель SystemePact ССВ 250
Дата документа: 05/12/2023
Формат STP
Размер 24.65 MB
3D модель SystemePact ССВ 250
COTO (Российский морской регистр судоходства)
24.44.01.02177.120
Формат PDF
Размер 1.39 MB
Срок действия: 11/03/2024 - 11/03/2029
24.44.01.02177.120
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