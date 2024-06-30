Продукты
SPC250250NA3DF
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SPC250 3P NA 250A
SPC250250NA3DF

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SPC250 3P NA 250A

Референс: SPC250250NA3DF
Линейка SystemePact CCB NA

Выключатели-разъединители серии SystemePact CCB NA предназначены для коммутации различного типа нагрузок (категории применения АС22А/АС23А) в сетях низкого напряжения до 690В.

Спецификация
Технические характеристики
EC000216 Выключатель-разъединитель нагрузки
Количество полюсов 3
Моторный привод опционально Да
Конструктивное исполнение Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный)
Пригоден в качестве сервисного выключателя Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040915279917.217.214.9 см. 1.726кг.
BAG
312шт.1468040915279637.955.733 см. 23.704кг.
P12
4144шт.12080115 см. 300кг.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 30/06/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
3D модели
3D модель SystemePact ССВ 250
Дата документа: 05/12/2023
Формат STP
Размер 24.65 MB
3D модель SystemePact ССВ 250
Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.08453_23
Формат PDF
Размер 977.23 kB
Срок действия: 25/10/2023 - 24/10/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.08453_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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