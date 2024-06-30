ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SPC400 3P NA 400A
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SPC400 3P NA 400A
Референс: SPC400400NA3DF
Выключатели-разъединители серии SystemePact CCB NA предназначены для коммутации различного типа нагрузок (категории применения АС22А/АС23А) в сетях низкого напряжения до 690В.
Спецификация
Технические характеристики
EC000216 Выключатель-разъединитель нагрузки
Количество полюсов 3
Моторный привод опционально Да
Конструктивное исполнение Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный)
Пригоден в качестве сервисного выключателя Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409152812
|26.5
|21.7
|19.5
|см.
|4.726
|кг.
BAG
|3
|—
|2
|шт.
|14680409152819
|24.5
|56.3
|22.6
|см.
|11.106
|кг.
P12
|4
|—
|48
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|280
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 30/06/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
3D модели
3D модель SystemePact ССВ 400_630
Дата документа: 05/12/2023
Формат STP
Размер 7.47 MB
3D модель SystemePact ССВ 400_630
2D чертежи
2D модель SystemePact ССВ 400_630
Дата документа: 05/12/2023
Формат DWG
Размер 983.98 kB
2D модель SystemePact ССВ 400_630
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты