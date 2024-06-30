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SPC400F32013M3DF
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 36КА S1.3M 3P3D 320A
SPC400F32013M3DF

АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 36КА S1.3M 3P3D 320A

Референс: SPC400F32013M3DF
Линейка SystemePact CCB MP

Автоматический выключатель SystemePact CCB с расцепителем SystemeLogic 1 М используется в схемах управления и защиты электродвигателей на трех аппаратах, включающих в себя выключатели SystemePact CCB, тепловые реле и контакторы. Аппарат обеспечивает защиту от коротких замыканий электродвигатели мощностью до 250 кВт на напряжение 400В.

Спецификация
Технические характеристики
EC000228 Силовой автоматический выключатель
Количество полюсов 3
Степень защиты (IP) IP40
Тип подключения силовой электрич. цепи Винтовое соединение
Тип элемента управления Рычажковый (перекидной рычаг)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040913132926.521.719.5 см. 5.25кг.
BAG
32шт.1468040913132655.425.123.1 см. 10.974кг.
P12
448шт.12080110 см. 275кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 30/06/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
3D модели
3D модель SystemePact ССВ 400_630
Дата документа: 05/12/2023
Формат STP
Размер 7.47 MB
3D модель SystemePact ССВ 400_630
2D чертежи
2D модель SystemePact ССВ 400_630
Дата документа: 05/12/2023
Формат DWG
Размер 983.98 kB
2D модель SystemePact ССВ 400_630
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