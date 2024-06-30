АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 100КА S2.3M 3P3D 320A
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 100КА S2.3M 3P3D 320A
Референс: SPC400S32023M3DF
Автоматический выключатель SystemePact CCB с расцепителем SystemeLogic 2 М используется в схемах управления и защиты электродвигателей на трех аппаратах, включающих в себя выключатель SystemePact CCB, тепловое реле и контактор. Аппарат обеспечивает защиту от коротких замыканий электродвигателей мощностью до 250 кВт на напряжение 400В.
Спецификация
Технические характеристики
EC000228 Силовой автоматический выключатель
Диапазон установки расцепителя перегрузки 160-320
Количество полюсов 3
Степень защиты (IP) IP40
Тип подключения силовой электрич. цепи Винтовое соединение
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409131671
|26.5
|21.7
|19.5
|см.
|5.25
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 30/06/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
3D модели
3D модель SystemePact ССВ 400_630
Дата документа: 05/12/2023
Формат STP
Размер 7.47 MB
3D модель SystemePact ССВ 400_630
2D чертежи
2D модель SystemePact ССВ 400_630
Дата документа: 05/12/2023
Формат DWG
Размер 983.98 kB
2D модель SystemePact ССВ 400_630
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