Продукты
SPC630600NA4DF
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SPC630 4P NA 600A

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SPC630 4P NA 600A

Референс: SPC630600NA4DF
Линейка SystemePact CCB NA
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.152029 см. 7.487кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 30/06/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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