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SPC630F63053E3DF
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 36KA 3P3D S5.3E 630A РЫЧАГ
SPC630F63053E3DF

АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB630 36KA 3P3D S5.3E 630A РЫЧАГ

Референс: SPC630F63053E3DF
Линейка SystemePact CCB

Автоматический выключатель серии SystemePact CCB предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690В. Аппарат применяется для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков.

Спецификация
Технические характеристики
EC000228 Силовой автоматический выключатель
Диапазон установки расцепителя перегрузки 252-630
Количество полюсов 3
Степень защиты (IP) IP40
Тип подключения силовой электрич. цепи Винтовое соединение
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040904630226.521.719.5 см. 5.85кг.
BAG
32шт.1468040904630954.523.221.6 см. 12.2кг.
P12
448шт.12080110.8 см. 302.8кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 30/06/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
3D модели
3D модель SystemePact ССВ 400_630
Дата документа: 05/12/2023
Формат STP
Размер 7.47 MB
3D модель SystemePact ССВ 400_630
2D чертежи
2D модель SystemePact ССВ 400_630
Дата документа: 05/12/2023
Формат DWG
Размер 983.98 kB
2D модель SystemePact ССВ 400_630
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