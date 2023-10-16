МОТОР-РЕДУКТОР AC230/DC220V (630)

Мотор-редуктор для автоматических выключателей серии SystemePact CCB DC на номинальный ток 630 А; напряжение управления – 230 В пер./ 220 В пост. тока; монтаж – с лицевой стороны выключателя. Мотор-редуктор автоматически взводит пружинный механизм при включении выключателя, повторное включение выключателя возможно немедленно после его отключения. Мотор-редуктор имеет переключатель режимов auto/manu.