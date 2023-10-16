МОТОР-РЕДУКТОР AC400V (630)
МОТОР-РЕДУКТОР AC400V (630)
Референс: SPD-MA4-06
Мотор-редуктор для автоматических выключателей серии SystemePact CCB DC на номинальный ток 630 А; напряжение управления – 400 В пер. тока; монтаж – с лицевой стороны выключателя. Мотор-редуктор автоматически взводит пружинный механизм при включении выключателя, повторное включение выключателя возможно немедленно после его отключения. Мотор-редуктор имеет переключатель режимов auto/manu.
Спецификация
Технические характеристики
EC001030 Сервомотор для автоматического выключателя (мотор-редуктор)
Напряжение цепей управления 400-400
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц 400-400
Тип переключающего привода Моторный привод
Тип напряжения управления AC (перемен.)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409079195
|27.1
|16
|16.1
|см.
|3.84
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB DC
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 5.8 MB
Каталог серии SystemePact CCB DC
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.54 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 915.27 kB
Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.47940_23
Формат PDF
Размер 999.64 kB
Срок действия: 06/06/2023 - 05/06/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.47940_23
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