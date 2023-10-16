Продукты
SPD-MA4-06
МОТОР-РЕДУКТОР AC400V (630)
SPD-MA4-06

МОТОР-РЕДУКТОР AC400V (630)

Референс: SPD-MA4-06
Линейка SystemePact CCB DC

Мотор-редуктор для автоматических выключателей серии SystemePact CCB DC на номинальный ток 630 А; напряжение управления – 400 В пер. тока; монтаж – с лицевой стороны выключателя. Мотор-редуктор автоматически взводит пружинный механизм при включении выключателя, повторное включение выключателя возможно немедленно после его отключения. Мотор-редуктор имеет переключатель режимов auto/manu.

Спецификация
Технические характеристики
EC001030 Сервомотор для автоматического выключателя (мотор-редуктор)
Напряжение цепей управления 400-400
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц 400-400
Тип переключающего привода Моторный привод
Тип напряжения управления AC (перемен.)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040907919527.11616.1 см. 3.84кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB DC
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 5.8 MB
Каталог серии SystemePact CCB DC
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.54 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 915.27 kB
Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.47940_23
Формат PDF
Размер 999.64 kB
Срок действия: 06/06/2023 - 05/06/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.47940_23
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
SPD6302N3N3153D
 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 2P50КА/3P50КА 3P TMD315
SPD6302N3N2503D
 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 2P50КА/3P50КА 3P TMD250
SPD6302N3N3503D
 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 2P50КА/3P50КА 3P TMD350
SPD6302N3N4003D
 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 2P50КА/3P50КА 3P TMD400
SPD6303N4B3154D
 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 3P50КА/3P20КА 4P TMD315
SPD6303N4B3504D
 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 3P50КА/3P20КА 4P TMD350
SPD6303N4B4004D
 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 3P50КА/3P20КА 4P TMD400
SPD6303N4B5004D
 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 3P50КА/3P20КА 4P TMD500
SPD6303N4B6304D
 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 3P50КА/3P20КА 4P TMD630
SPD6302N3N5003D
 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 2P50КА/3P50КА 3P TMD500
SPD6302N3N6303D
 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 2P50КА/3P50КА 3P TMD630
SPD6303N4B2504D
 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 3P50КА/3P20КА 4P TMD250
Фильтры
Поиск
Корзина