Продукты
SPD-MXA4-02-L
РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX AC400V ЛЕВЫЙ (250)
SPD-MXA4-02-L

РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX AC400V ЛЕВЫЙ (250)

Референс: SPD-MXA4-02-L
Линейка SystemePact CCB DC

Независимый расцепитель MX для автоматических выключателей серии SystemePact CCB DC на номинальный ток 250 А; напряжение управления – 400 В пер.тока, монтаж – слева под передней крышкой выключателя. Независимый расцепитель MX вызывает дистанционное отключение автоматического выключателя при подаче сигнала на расцепитель.

Спецификация
Технические характеристики
EC001023 Шунтовой расцепитель (для силового выключателя)
Начальное значение диапазона тока срабатывания расцепителя короткого замыкания 0.7
Тип напряжения управления AC (перемен.)
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов 0
Конечное значение диапазона тока срабатывания расцепителя короткого замыкания 1.1
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409076262426 см. 0.3кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB DC
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 5.8 MB
Каталог серии SystemePact CCB DC
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.54 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 915.27 kB
Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.47940_23
Формат PDF
Размер 999.64 kB
Срок действия: 06/06/2023 - 05/06/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.47940_23
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