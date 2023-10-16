РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX DC24V ПРАВЫЙ (630)
РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX DC24V ПРАВЫЙ (630)
Референс: SPD-MXD-06-R
Независимый расцепитель MX для автоматических выключателей серии SystemePact CCB DC на номинальный ток 630 А; напряжение управления – 24 В пост.тока, монтаж – справа под передней крышкой выключателя. Независимый расцепитель MX вызывает дистанционное отключение автоматического выключателя при подаче сигнала на расцепитель.
Спецификация
Технические характеристики
EC001023 Шунтовой расцепитель (для силового выключателя)
Начальное значение диапазона тока срабатывания расцепителя короткого замыкания 0.7
Тип напряжения управления DC (постоян.)
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов 0
Конечное значение диапазона тока срабатывания расцепителя короткого замыкания 1.1
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409078716
|4
|2
|6
|см.
|0.3
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB DC
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 5.8 MB
Каталог серии SystemePact CCB DC
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.54 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 915.27 kB
Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.47940_23
Формат PDF
Размер 999.64 kB
Срок действия: 06/06/2023 - 05/06/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.47940_23
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