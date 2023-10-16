Продукты
SPD-OF-02-22L
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OF (2NO2NC) ЛЕВЫЙ (250)
SPD-OF-02-22L

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OF (2NO2NC) ЛЕВЫЙ (250)

Референс: SPD-OF-02-22L
Линейка SystemePact CCB DC

Вспомогательный контакт состояния OF для автоматических выключателей серии SystemePact CCB DC на ток 250 А, исполнение – 2NO+2NC; установка – слева под передней крышкой выключателя. Вспомогательные контакты состояния OF подключается во вспомогательную цепь выключателя и указывает его состояние и положение главных контактов: аппарат включен (ВКЛ) и контакты замкнуты или аппарат отключен (ОТКЛ или Trip) и контакты разомкнуты.

Спецификация
Технические характеристики
EC000041 Блок вспомогательных контактов
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов 2
Способ монтажа Монтаж сбоку
Тип подключения Винтовое соединение
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В 250
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409078792325 см. 0.1кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB DC
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 5.8 MB
Каталог серии SystemePact CCB DC
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.54 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 915.27 kB
Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.47940_23
Формат PDF
Размер 999.64 kB
Срок действия: 06/06/2023 - 05/06/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.47940_23
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