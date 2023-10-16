ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OF(2NO2NC) ПРАВЫЙ УДЛИННЕННЫЙ ПРОВОД (250)
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OF(2NO2NC) ПРАВЫЙ УДЛИННЕННЫЙ ПРОВОД (250)
Референс: SPD-OF-02-22RL
Вспомогательный контакт состояния OF для автоматических выключателей серии SystemePact CCB DC на ток 250 А, исполнение – 2NO+2NC; удлиненный; установка – справа под передней крышкой выключателя. Вспомогательные контакты состояния OF подключается во вспомогательную цепь выключателя и указывает его состояние и положение главных контактов: аппарат включен (ВКЛ) и контакты замкнуты или аппарат отключен (ОТКЛ или Trip) и контакты разомкнуты.
Спецификация
Технические характеристики
EC000041 Блок вспомогательных контактов
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов 2
Способ монтажа Монтаж сбоку
Тип подключения Винтовое соединение
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В 250
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409078846
|3
|2
|5
|см.
|0.1
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB DC
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 5.8 MB
Каталог серии SystemePact CCB DC
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.54 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 915.27 kB
Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.47940_23
Формат PDF
Размер 999.64 kB
Срок действия: 06/06/2023 - 05/06/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.47940_23
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