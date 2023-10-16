РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ 1ШТ. (250)
РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ 1ШТ. (250)
Референс: SPD-PB-02
Разделители полюсов для автоматических выключателей серии SystemePact CCB DC на ток 250 А; комплект – 1 шт. Разделители полюсов увеличивают длину пути тока утечки и безопасные изоляционные расстояния на автоматических выключателях. Устанавливаются простым защёлкиванием на аппарате.
Спецификация
Технические характеристики
EC002035 Плата фазового разделителя для автоматических выключателей
Модель/исполнение Высокий (-ая)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409079256
|4
|1
|3
|см.
|0.1
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB DC
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 5.8 MB
Каталог серии SystemePact CCB DC
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.54 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 915.27 kB
Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
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