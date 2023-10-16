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SPD-PCB-01
ШИНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ШТ. (125)
SPD-PCB-01

ШИНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ШТ. (125)

Референс: SPD-PCB-01
Линейка SystemePact CCB DC

Шина подключения для автоматических выключателей серии SystemePact CCB DC на ток 125 А; комплект – 1 шт. Шины подключения применяются для последовательного или параллельного соединения 3-х и 4-хполюсных выключателей с целью снижения стоимости и эксплуатационных издержек. Последовательное подключение уменьшает напряжение на каждом из полюсов, что позволяет отключать большие токи короткого замыкания. Параллельное подключение аппаратов оптимизирует их использование по номинальному току.

Спецификация
Технические характеристики
EC001522 Сборная шина
Гибкий (-ая) Нет
Материал проводника Медь (Cu)
Луженый Да
Номинальный ток In 125
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409079201413 см. 0.1кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB DC
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 5.8 MB
Каталог серии SystemePact CCB DC
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.54 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 915.27 kB
Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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