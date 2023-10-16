ШИНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ШТ. (125)

Шина подключения для автоматических выключателей серии SystemePact CCB DC на ток 125 А; комплект – 1 шт. Шины подключения применяются для последовательного или параллельного соединения 3-х и 4-хполюсных выключателей с целью снижения стоимости и эксплуатационных издержек. Последовательное подключение уменьшает напряжение на каждом из полюсов, что позволяет отключать большие токи короткого замыкания. Параллельное подключение аппаратов оптимизирует их использование по номинальному току.