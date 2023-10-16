ШИНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ШТ. (250)
ШИНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ШТ. (250)
Референс: SPD-PCB-02
Шина подключения для автоматических выключателей серии SystemePact CCB DC на ток 250 А; комплект – 1 шт. Шины подключения применяются для последовательного или параллельного соединения 3-х и 4-хполюсных выключателей с целью снижения стоимости и эксплуатационных издержек. Последовательное подключение уменьшает напряжение на каждом из полюсов, что позволяет отключать большие токи короткого замыкания. Параллельное подключение аппаратов оптимизирует их использование по номинальному току.
Спецификация
Технические характеристики
EC001522 Сборная шина
Гибкий (-ая) Нет
Материал проводника Медь (Cu)
Луженый Да
Номинальный ток In 250
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409079218
|4
|1
|3
|см.
|0.1
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB DC
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 5.8 MB
Каталог серии SystemePact CCB DC
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.54 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 915.27 kB
Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
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