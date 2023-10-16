ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ SD (1NO1NC) ЛЕВЫЙ (250)

Вспомогательный контакт аварийного срабатывания SD для автоматических выключателей серии SystemePact CCB DC на ток 250 А, исполнение – 1NO+1NC; установка – слева под передней крышкой выключателя. Вспомогательные контакты SD предназначены для индикации аварийного срабатывания выключателя при перегрузке или коротком замыкании, нажатии кнопки Test на лицевой панели выключателя, получении команды от независимого расцепителя MX или расцепителя минимального напряжения MN.