ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ SD (1NO1NC) ПРАВЫЙ (250)
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ SD (1NO1NC) ПРАВЫЙ (250)
Референс: SPD-SD-02-R
Вспомогательный контакт аварийного срабатывания SD для автоматических выключателей серии SystemePact CCB DC на ток 250 А, исполнение – 1NO+1NC; установка – справа под передней крышкой выключателя. Вспомогательные контакты SD предназначены для индикации аварийного срабатывания выключателя при перегрузке или коротком замыкании, нажатии кнопки Test на лицевой панели выключателя, получении команды от независимого расцепителя MX или расцепителя минимального напряжения MN.
Спецификация
Технические характеристики
EC000041 Блок вспомогательных контактов
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов 1
Способ монтажа Монтаж сбоку
Тип подключения Винтовое соединение
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В 250
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409078914
|3
|2
|5
|см.
|0.1
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB DC
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 5.8 MB
Каталог серии SystemePact CCB DC
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.54 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 915.27 kB
Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.47940_23
Формат PDF
Размер 999.64 kB
Срок действия: 06/06/2023 - 05/06/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.47940_23
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