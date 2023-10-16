КОРОТКАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА 3P (250)

Короткие клеммные заглушки для автоматических выключателей серии SystemePact CCB DC на ток 250 А, исполнение – 3P. Клеммные заглушки обеспечивает защиту от случайного прикосновения к силовым присоединениям аппарата, и повышают безопасность электроустановки для обслуживающего персонала при эксплуатации и техническом обслуживании.Короткие клеммные заглушки используются для заднего присоединения стационарных аппаратов и для всех случаев присоединения втычных/выдвижных аппаратов.