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SPD1252F3E1003D
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC250 2P50КА/3P50КА 3P TMD100
SPD1252F3E1003D

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC250 2P50КА/3P50КА 3P TMD100

Референс: SPD1252F3E1003D
Линейка SystemePact CCB DC

Автоматические выключатели серии SystemePact CCB DC на ток 125 А, 3P, с термомагнитным расцепителем на 100 А; установка – на монтажную плату. Выключатели серии SystemePact CCB DC применяются в сетях постоянного тока для нечастых включений и отключений, а также защиты от перегрузки и короткого замыкания. Они могут быть дополнены стандартными аксессуарами, такими же, как и аппараты переменного тока, а также специальными аксессуарами для последовательного подключения полюсов.

Спецификация
Технические характеристики
EC000228 Силовой автоматический выключатель
Количество полюсов 3
Степень защиты (IP) IP20
Тип подключения силовой электрич. цепи Винтовое соединение
Тип элемента управления Рычажковый (перекидной рычаг)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040907962115.815.814.8 см. 0.94кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB DC
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 5.8 MB
Каталог серии SystemePact CCB DC
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.54 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 915.27 kB
Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
3D модели
3D модель SystemePact ССВ DC 100
Дата документа: 05/12/2023
Формат STP
Размер 6.34 MB
3D модель SystemePact ССВ DC 100
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