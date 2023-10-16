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SPD2503N4B2004D
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC250 3P50КА/3P20КА 4P TMD200
SPD2503N4B2004D

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC250 3P50КА/3P20КА 4P TMD200

Референс: SPD2503N4B2004D
Линейка SystemePact CCB DC

Автоматические выключатели серии SystemePact CCB DC на ток 250 А, 4P, с термомагнитным расцепителем на 200 А; установка – на монтажную плату. Выключатели серии SystemePact CCB DC применяются в сетях постоянного тока для нечастых включений и отключений, а также защиты от перегрузки и короткого замыкания. Они могут быть дополнены стандартными аксессуарами, такими же, как и аппараты переменного тока, а также специальными аксессуарами для последовательного подключения полюсов.

Спецификация
Технические характеристики
EC000228 Силовой автоматический выключатель
Количество полюсов 4
Степень защиты (IP) IP20
Тип подключения силовой электрич. цепи Винтовое соединение
Тип элемента управления Рычажковый (перекидной рычаг)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040907972020.717.214.9 см. 2.21кг.
BAG
38шт.1468040907972744.139.833.7 см. 20.131кг.
P12
496шт.12080115 см. 251кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB DC
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 5.8 MB
Каталог серии SystemePact CCB DC
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.54 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 915.27 kB
Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
3D модели
3D модель SystemePact ССВ DC 250
Дата документа: 05/12/2023
Формат STP
Размер 6.9 MB
3D модель SystemePact ССВ DC 250
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