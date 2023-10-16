АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 2P50КА/3P50КА 3P TMD350

Автоматические выключатели серии SystemePact CCB DC на ток 630 А, 3P, с термомагнитным расцепителем на 350 А; установка – на монтажную плату. Выключатели серии SystemePact CCB DC применяются в сетях постоянного тока для нечастых включений и отключений, а также защиты от перегрузки и короткого замыкания. Они могут быть дополнены стандартными аксессуарами, такими же, как и аппараты переменного тока, а также специальными аксессуарами для последовательного подключения полюсов.