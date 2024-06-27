АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 3P50КА/3P20КА 4P TMD500
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 3P50КА/3P20КА 4P TMD500
Референс: SPD6303N4B5004D
Автоматические выключатели серии SystemePact CCB DC на ток 630 А, 4P, с термомагнитным расцепителем на 500 А; установка – на монтажную плату. Выключатели серии SystemePact CCB DC применяются в сетях постоянного тока для нечастых включений и отключений, а также защиты от перегрузки и короткого замыкания. Они могут быть дополнены стандартными аксессуарами, такими же, как и аппараты переменного тока, а также специальными аксессуарами для последовательного подключения полюсов.
Спецификация
Технические характеристики
EC000228 Силовой автоматический выключатель
Количество полюсов 4
Степень защиты (IP) IP20
Тип подключения силовой электрич. цепи Винтовое соединение
Тип элемента управления Рычажковый (перекидной рычаг)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409079843
|27.5
|27.7
|20.5
|см.
|7.136
|кг.
BAG
|3
|—
|2
|шт.
|—
|29.4
|55.7
|22.6
|см.
|14.929
|кг.
P12
|4
|—
|48
|шт.
|—
|120
|80
|105
|см.
|370
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB DC
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 5.8 MB
Каталог серии SystemePact CCB DC
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.54 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 915.27 kB
Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
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