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SPD6303N4B5004D
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 3P50КА/3P20КА 4P TMD500
SPD6303N4B5004D

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 3P50КА/3P20КА 4P TMD500

Референс: SPD6303N4B5004D
Линейка SystemePact CCB DC

Автоматические выключатели серии SystemePact CCB DC на ток 630 А, 4P, с термомагнитным расцепителем на 500 А; установка – на монтажную плату. Выключатели серии SystemePact CCB DC применяются в сетях постоянного тока для нечастых включений и отключений, а также защиты от перегрузки и короткого замыкания. Они могут быть дополнены стандартными аксессуарами, такими же, как и аппараты переменного тока, а также специальными аксессуарами для последовательного подключения полюсов.

Спецификация
Технические характеристики
EC000228 Силовой автоматический выключатель
Количество полюсов 4
Степень защиты (IP) IP20
Тип подключения силовой электрич. цепи Винтовое соединение
Тип элемента управления Рычажковый (перекидной рычаг)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040907984327.527.720.5 см. 7.136кг.
BAG
32шт.29.455.722.6 см. 14.929кг.
P12
448шт.12080105 см. 370кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB DC
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 5.8 MB
Каталог серии SystemePact CCB DC
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.54 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 915.27 kB
Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
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