Контроллер коэффициента мощности на 6 ступеней

Контроллер коррекции коэффициента мощности торговой марки Systeme Electric cерии SystemeSet типа PFC необходим для измерения величины реактивной мощности и управления подключением/отключением ступеней регулирования УКРМ для обеспечения желаемого коэффициента мощности. Для компенсации реактивной мощности при разных нагрузках контроллер отслеживает активную и реактивную составляющую мощности путём измерения мгновенных значений напряжения и тока в электрической сети. На основе полученных данных вычисляется фазовый сдвиг между током и напряжением, полученное значение сравнивается с предварительно заданной величиной Cos φ. В зависимости от фактического отклонения коэффициента мощности контроллер подаёт команду на управление ступенями конденсаторных батарей. Напряжение 90-550В; ток 5мА-5А; 6 релейных выводов.