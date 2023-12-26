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SPFC06N
Контроллер коэффициента мощности на 6 ступеней
SPFC06N
SPFC06N

Контроллер коэффициента мощности на 6 ступеней

Референс: SPFC06N
Линейка SystemeSet

Контроллер коррекции коэффициента мощности торговой марки Systeme Electric cерии SystemeSet типа PFC необходим для измерения величины реактивной мощности и управления подключением/отключением ступеней регулирования УКРМ для обеспечения желаемого коэффициента мощности. Для компенсации реактивной мощности при разных нагрузках контроллер отслеживает активную и реактивную составляющую мощности путём измерения мгновенных значений напряжения и тока в электрической сети. На основе полученных данных вычисляется фазовый сдвиг между током и напряжением, полученное значение сравнивается с предварительно заданной величиной Cos φ. В зависимости от фактического отклонения коэффициента мощности контроллер подаёт команду на управление ступенями конденсаторных батарей. Напряжение 90-550В; ток 5мА-5А; 6 релейных выводов.

Спецификация
Технические характеристики
EC002758 Устройство управления энергопотреблением (контроллер)
С коммуникационным интерфейсом RS-232 Нет
Номин. раб. ток Ie в режимах нагрузки AC-15 400 В 6
С коммуникационным интерфейсом RS-485 Да
Ширина 144
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409074510101718 см. 0.8кг.
BAG
320шт.14680409074517565131 см. 20кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог SystemeSet
Дата документа: 26/12/2023
Формат PDF
Размер 2.95 MB
Каталог SystemeSet
Техническая документация
РЭ контроллеры SystemeSet PFC
Дата документа: 20/11/2023
Формат PDF
Размер 1.2 MB
РЭ контроллеры SystemeSet PFC
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.АБ53.В.06859_23
Формат PDF
Размер 579.49 kB
Срок действия: 23/03/2023 - 22/03/2028
ЕАЭС RU С-CN.АБ53.В.06859_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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