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SPP16C
Датчик давления жидкости, 0…16бар ±0,2%FS 4…20мА М20х1,5 =24±5В
SPP16C

Датчик давления жидкости, 0…16бар ±0,2%FS 4…20мА М20х1,5 =24±5В

Референс: SPP16C
Линейка SystemeBMSSens

Датчик преобразователь давления жидкости, диапазон 0…16 бар (1,6 МПа), ±0,2%, выходной сигнал 4…20мА 2-пров, резьба М20х1,5, питание ⎓24±5В

Спецификация
Технические характеристики
EC011478 Датчик давления
С дисплеем Нет
С датчиком температуры Нет
Подходит для пара Да
Длина кабеля 1
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409083932151010 см. 0.5кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация
SPP Датчик давления жидкости - Руководство
Дата документа: 30/04/2024
Формат PDF
Размер 315.43 kB
SPP Датчик давления жидкости - Руководство
2D чертежи
SystemeBMSSens SPP Датчики давления жидкости
Дата документа: 12/07/2024
Формат DWG
Размер 244.47 kB
SystemeBMSSens SPP Датчики давления жидкости
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
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