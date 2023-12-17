Датчик давления, 0…16бар ModbusRTU ЖКЭ =24±5В
Датчик давления, 0…16бар ModbusRTU ЖКЭ =24±5В
Референс: SPP16MD
Спецификация
Технические характеристики
EC011478 Датчик давления
С дисплеем Да
С датчиком температуры Нет
Подходит для пара Да
Длина кабеля 1
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409083949
|18
|14
|11
|см.
|0.9
|кг.
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