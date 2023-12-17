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SPP16MD
Датчик давления, 0…16бар ModbusRTU ЖКЭ =24±5В

Датчик давления, 0…16бар ModbusRTU ЖКЭ =24±5В

Референс: SPP16MD
Линейка SystemeBMSSens
Спецификация
Технические характеристики
EC011478 Датчик давления
С дисплеем Да
С датчиком температуры Нет
Подходит для пара Да
Длина кабеля 1
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409083949181411 см. 0.9кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация
SPP Датчик давления жидкости - Руководство
Дата документа: 30/04/2024
Формат PDF
Размер 315.43 kB
SPP Датчик давления жидкости - Руководство
2D чертежи
SystemeBMSSens SPPxMD Датчики давления погружные с Modbus
Дата документа: 10/03/2024
Формат DWG
Размер 428.27 kB
SystemeBMSSens SPPxMD Датчики давления погружные с Modbus
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
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