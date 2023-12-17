Продукты
SPTN100
Датчик температуры погружной, -50…+150°С NTC10к 100мм с гильзой 50мм
SPTN100
SPTN100

Датчик температуры погружной, -50…+150°С NTC10к 100мм с гильзой 50мм

Референс: SPTN100
Линейка SystemeBMSSens
Спецификация
Технические характеристики
EC010909 Погружной датчик температуры
Тип датчика NTC (термистор)
С отдельной погружной трубкой Да
Макс. значение диапазона измерения 150
Материал погружной трубки Латунь
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040908427426106 см. 0.278кг.
BAG
336шт.14680409084271553534 см. 12кг.
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Тип документа
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Каталог
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация
SPT Датчики температуры погружные - Руководство
Дата документа: 30/04/2024
Формат PDF
Размер 547.09 kB
SPT Датчики температуры погружные - Руководство
2D чертежи
SystemeBMSSens SPT Датчики температуры погружные (модели без Modbus)
Дата документа: 10/03/2024
Формат DWG
Размер 434.86 kB
SystemeBMSSens SPT Датчики температуры погружные (модели без Modbus)
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
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