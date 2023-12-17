Датчик температуры погружной, -50…+150°С Pt1000 200мм с гильзой 150мм
Датчик температуры погружной, -50…+150°С Pt1000 200мм с гильзой 150мм
Референс: SPTP200
Спецификация
Технические характеристики
EC010909 Погружной датчик температуры
Тип датчика Pt1000
С отдельной погружной трубкой Да
Макс. значение диапазона измерения 150
Материал погружной трубки Латунь
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409084328
|26
|10
|5
|см.
|0.211
|кг.
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Тип документа
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Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация
SPT Датчики температуры погружные - Руководство
Дата документа: 30/04/2024
Формат PDF
Размер 547.09 kB
SPT Датчики температуры погружные - Руководство
2D чертежи
SystemeBMSSens SPT Датчики температуры погружные (модели без Modbus)
Дата документа: 10/03/2024
Формат DWG
Размер 434.86 kB
SystemeBMSSens SPT Датчики температуры погружные (модели без Modbus)
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