Продукты
SPWF12S
Реле протока, NPT ½", DN15…DN20 уст.18…2000л/мин, DOFC/~250В15А
SPWF12S

Реле протока, NPT ½", DN15…DN20 уст.18…2000л/мин, DOFC/~250В15А

Референс: SPWF12S
Линейка SystemeBMSSens
Спецификация
Технические характеристики
EC002580 Устройство контроля расхода жидкости/газа
Прочность на сжатие датчика 16
Количество переключающих (перекидных) контактов 1
Тип напряжения управления AC (перемен.)
Датчик интегрирован в устройство Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804090843971797 см. 0.5кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация
SPWF Реле протока - Руководство
Дата документа: 30/04/2024
Формат PDF
Размер 271.04 kB
SPWF Реле протока - Руководство
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.06074_23
Формат PDF
Размер 1.03 MB
Срок действия: 22/05/2023 - 21/05/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.06074_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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