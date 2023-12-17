Реле протока, NPT ¾",DN25…DN32 уст.18…2000л/мин, DOFC/~250В15А
Реле протока, NPT ¾",DN25…DN32 уст.18…2000л/мин, DOFC/~250В15А
Референс: SPWF34S
Спецификация
Технические характеристики
EC002580 Устройство контроля расхода жидкости/газа
Прочность на сжатие датчика 16
Количество переключающих (перекидных) контактов 1
Тип напряжения управления AC (перемен.)
Датчик интегрирован в устройство Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409084410
|17
|9
|7
|см.
|0.5
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация
SPWF Реле протока - Руководство
Дата документа: 30/04/2024
Формат PDF
Размер 271.04 kB
SPWF Реле протока - Руководство
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.06074_23
Формат PDF
Размер 1.03 MB
Срок действия: 22/05/2023 - 21/05/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.06074_23
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