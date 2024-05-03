W59 СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотный 400Вт 230В механизм ШАМПАНЬ
W59 СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотный 400Вт 230В механизм ШАМПАНЬ
Референс: SR-5S3-4-86
Механизм поворотного светорегулятора Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии W59 цвет шампань для нагрузки мощностью до 400 Вт. Светорегулятор позволяет установить в помещении комфортный уровень освещения. Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000025 Диммер (светорегулятор)
Сочетается с дистанционным (инфракрасным) выключателем Нет
Ширина устройства 71
Управление приложениями через Bluetooth Нет
Глубина устройства 56
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606486274583
|9.5
|7.5
|5.7
|см.
|0.083
|кг.
CAR
|2
|—
|8
|шт.
|13606486274580
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.762
|кг.
BAG
|3
|—
|16
|шт.
|23606486274587
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.708
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|171.675
|кг.
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