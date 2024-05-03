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SR-5S3-6-86
W59 СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотный 400Вт 230В механизм ЧЕРНЫЙ БАРХАТ
SR-5S3-6-86

W59 СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотный 400Вт 230В механизм ЧЕРНЫЙ БАРХАТ

Референс: SR-5S3-6-86
Линейка W59

Механизм поворотного светорегулятора Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии W59 цвет черный бархат для нагрузки мощностью до 400 Вт. Светорегулятор позволяет установить в помещении комфортный уровень освещения. Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000025 Диммер (светорегулятор)
Сочетается с дистанционным (инфракрасным) выключателем Нет
Ширина устройства 71
Управление приложениями через Bluetooth Нет
Глубина устройства 56
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064862746069.57.55.7 см. 0.083кг.
CAR
28шт.1360648627460323.219.58.9 см. 0.762кг.
BAG
316шт.2360648627460040.424.210.6 см. 1.708кг.
P12
41440шт.12080110.4 см. 171.675кг.
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С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00112_22
Формат PDF
Размер 1.12 MB
Срок действия: 02/06/2022 - 01/06/2027
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00112_22
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.РА03.В.62811_22
Формат PDF
Размер 1.19 MB
Срок действия: 19/05/2022 - 18/05/2027
ЕАЭС № RU Д-RU.РА03.В.62811_22
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