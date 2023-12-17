Продукты
SRCDCD
Датчик CO₂ комнатный, 4…20мА ЖКЭ ~18…30В/=18…30В
SRCDCD
SRCDCD
SRCDCD

Датчик CO₂ комнатный, 4…20мА ЖКЭ ~18…30В/=18…30В

Референс: SRCDCD
Линейка SystemeBMSSens
Спецификация
Технические характеристики
EC000926 Датчик физических параметров для шинной системы
Шина передачи данных по силовым проводам Нет
Бинарный вход Нет
Другие шинные системы Нет (без)
С обогревом Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040908443413105 см. 0.139кг.
BAG
360шт.224051 см. 9.993кг.
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Тип документа
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Каталог
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemeBMSSens SRCD Датчик CO₂ комнатный
Дата документа: 30/04/2024
Формат PDF
Размер 337.97 kB
Руководство по эксплуатации SystemeBMSSens SRCD Датчик CO₂ комнатный
2D чертежи
SystemeBMSSens SRCD SGCM Датчики CO CO₂ в помещении
Дата документа: 10/03/2024
Формат DWG
Размер 439.11 kB
SystemeBMSSens SRCD SGCM Датчики CO CO₂ в помещении
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
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