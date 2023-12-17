Датчик CO₂ комнатный, 0…10В ЖКЭ ~18…30В/=18…30В
Датчик CO₂ комнатный, 0…10В ЖКЭ ~18…30В/=18…30В
Референс: SRCDVD
Спецификация
Технические характеристики
EC000926 Датчик физических параметров для шинной системы
Шина передачи данных по силовым проводам Нет
Бинарный вход Нет
Другие шинные системы Нет (без)
С обогревом Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409084458
|13
|10
|5
|см.
|0.139
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemeBMSSens SRCD Датчик CO₂ комнатный
Дата документа: 30/04/2024
Формат PDF
Размер 337.97 kB
Руководство по эксплуатации SystemeBMSSens SRCD Датчик CO₂ комнатный
2D чертежи
SystemeBMSSens SRCD SGCM Датчики CO CO₂ в помещении
Дата документа: 10/03/2024
Формат DWG
Размер 439.11 kB
SystemeBMSSens SRCD SGCM Датчики CO CO₂ в помещении
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Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
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