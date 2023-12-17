Датчик влажности и температуры комнатный, 4…20мА NTC10K =15…35В
Датчик влажности и температуры комнатный, 4…20мА NTC10K =15…35В
Референс: SRHCTN
Спецификация
Технические характеристики
EC004240 Датчик (HVAC/ ОВиК/ Отопление, вентиляция и кондиционирование)
Подходит для жидкостей Нет
Подходит для газов Нет
Область (место) применения Комнатный (-ое)
Подходит для монтажа на потолке Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409084472
|12
|9
|3
|см.
|0.099
|кг.
BAG
|3
|—
|90
|шт.
|14680409084479
|38
|50
|23
|см.
|9.1
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 5.54 MB
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
2D чертежи
SystemeBMSSens SRH SRT Датчики влажности и температуры комнатные
Дата документа: 10/03/2024
Формат DWG
Размер 347.15 kB
SystemeBMSSens SRH SRT Датчики влажности и температуры комнатные
Техническая документация
SRH Датчики влажности и температуры комнатные - Руководство
Дата документа: 20/05/2024
Формат PDF
Размер 296.05 kB
SRH Датчики влажности и температуры комнатные - Руководство
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик